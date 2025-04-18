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Ексфутболіст Реала може тимчасово очолити клуб

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 10:28
Ексфутболіст Реала може тимчасово очолити клуб
Карло Анчелотті
Getty images

Колишній півзахисник мадридського Реала Сантьяго Соларі може тимчасово очолити клуб у випадку звільнення Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Sport.es.

Директор "вершкових" має шанс вдруге "підхопити" основний склад команди після першої спроби у 2018 році. Тоді Соларі замінив звільненого Хулена Лопетегі.

Такий варіант можливий за умови, якщо Анчелотті залишиться без роботи перед клубним чемпіонатом світу. Тоді на турнір Реал поїде із Соларі, а клуб спокійно шукатиме постійного тренера.

Напередодні Реал вилетів із Ліги чемпіонів, програвши Арсеналу 1:5 за сумою двох матчів. Після гри сам Анчелотті натякнув на свій відхід наприкінці сезону.

Тренер працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.

Раніше повідомлялось, що італієць визначився зі своїм майбутнім.

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