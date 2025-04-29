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Ексгравець Реала очолить команду на клубному чемпіонаті світу

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 14:46
Ексгравець Реала очолить команду на клубному чемпіонаті світу
Сантьяго Соларі
Getty Images

Головним тренером Реала на час клубного чемпіонату світу стане колишній гравець і наставник команди Сантьяго Соларі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нинішній тренер Реала Карло Анчелотті покине клуб ще до початку клубного чемпіонату світу та очолить збірну Бразилії. Очікується, що в липні, уже після клубного мундіалю, новим наставником команди стане нинішній тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

На клубному чемпіонаті світу, який пройде з 14 червня до 13 липня у США, тренером команди тимчасово стане Сантьяго Соларі.

48-річний аргентинець виступав за Реал у якості гравця в 2000 – 2005 роках і тренував мадридців з жовтня 2018 до березня 2019 року. Також працював із молодіжною та резервною командою Реала.

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