Ексгравець Реала очолить команду на клубному чемпіонаті світу

Головним тренером Реала на час клубного чемпіонату світу стане колишній гравець і наставник команди Сантьяго Соларі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Santiago #Solari will be #RealMadrid’s interim coach at FIFA Club World Cup 2025 as revealed yesterday. #transfers https://t.co/5AvLLqqtOg — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2025

Нинішній тренер Реала Карло Анчелотті покине клуб ще до початку клубного чемпіонату світу та очолить збірну Бразилії. Очікується, що в липні, уже після клубного мундіалю, новим наставником команди стане нинішній тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

На клубному чемпіонаті світу, який пройде з 14 червня до 13 липня у США, тренером команди тимчасово стане Сантьяго Соларі.

48-річний аргентинець виступав за Реал у якості гравця в 2000 – 2005 роках і тренував мадридців з жовтня 2018 до березня 2019 року. Також працював із молодіжною та резервною командою Реала.