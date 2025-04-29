Ексгравець Реала очолить команду на клубному чемпіонаті світу
Сантьяго Соларі
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Головним тренером Реала на час клубного чемпіонату світу стане колишній гравець і наставник команди Сантьяго Соларі.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Нинішній тренер Реала Карло Анчелотті покине клуб ще до початку клубного чемпіонату світу та очолить збірну Бразилії. Очікується, що в липні, уже після клубного мундіалю, новим наставником команди стане нинішній тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.
На клубному чемпіонаті світу, який пройде з 14 червня до 13 липня у США, тренером команди тимчасово стане Сантьяго Соларі.
48-річний аргентинець виступав за Реал у якості гравця в 2000 – 2005 роках і тренував мадридців з жовтня 2018 до березня 2019 року. Також працював із молодіжною та резервною командою Реала.