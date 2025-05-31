Легенда Манчестер Юнайтед оголосив про завершення кар'єри

Захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст є вихованцем "червоних дияволів", за яких дебютував у 2006 році. Еванс грав під керівництвом видатного сера Алекса Фергюсона та зміг виграти АПЛ з Лігою чемпіонів до того, як у клубі розпочалась криза.

🚨 Official: Jonny Evans 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬 from professional football after leaving United ❤️👋🏻



🏆 x4 Community Shield

🏆 x3 Premier League

🏆 x2 Football League Cup

🏆 x1 Champions League

🏆 x1 FA Cup

🏆 x1 Club World Cup pic.twitter.com/v9nHhh8EpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

У 2015 році північноірландець залишив Манчестер Юнайтед, але повернувся у 2023-му.

Загалом на рахунку Еванса 541 матч на професійному рівні (241 за МЮ), в яких він забив 24 голи та віддав 16 результативних передач.

За свою кар'єру захисник тричі вигравав чемпіонат Англії, ставав переможцем Кубку та Суперкубку країни, Кубку ліги та Ліги чемпіонів у 2008 році.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про відхід двох інших футболістів.