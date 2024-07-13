Манчестер Юнайтед продовжив угоду з ветераном клубу

Центральний захисник Джонні Еванс підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

36-річний гравець отримав однорічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

Нагадаємо, Еванс повернувся у МЮ влітку минулого літа та отримав контракт на один сезон. На його рахунку 30 матчах у всіх турнірах та перемогу в Кубку Англії.

Зазначимо, що у червні "червоні дияволи" оголосили про відхід Еванса, однак за місяць тренерський шта Еріка тен Гага передумав та повернув ветерана.

Jonny Evans is a Red.



And he's United for one more year ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 12, 2024

Нагадаємо, захисник є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.