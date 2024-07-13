Манчестер Юнайтед продовжив угоду з ветераном клубу
Центральний захисник Джонні Еванс підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
36-річний гравець отримав однорічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.
Нагадаємо, Еванс повернувся у МЮ влітку минулого літа та отримав контракт на один сезон. На його рахунку 30 матчах у всіх турнірах та перемогу в Кубку Англії.
Зазначимо, що у червні "червоні дияволи" оголосили про відхід Еванса, однак за місяць тренерський шта Еріка тен Гага передумав та повернув ветерана.
Нагадаємо, захисник є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.