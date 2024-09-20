Легенда Манчестер Юнайтед: Етіхад був абсолютно мертвий, єдині кого ми могли чути – вболівальники Інтера

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель висловився про матч Манчестер Сіті з Інтером у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Goal.com.

"Мені здається, це була дуже, дуже нудна гра. Вважаю, що Інтер дуже добре впорався з Манчестер Сіті.

Я люблю цікавий футбол і люблю хвилювання натовпу, але "Етіхад" був абсолютно мертвий. Єдині, кого ми могли чути – вболівальники Інтера, які були дуже круті.

На "Етіхаді" не було ніякої атмосфери. Зазвичай ви думаєте: "Ну що ж, великий європейський вечір", але для вболівальників цього не сталося", – сказав Шмейхель.