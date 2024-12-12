Гаттузо без бороди: легенда Мілана шокував фанів заради благодійності

Легенда Мілана та збірної Італії Дженнаро Гаттузо, який зараз очолює хорватський Хайдук, кардинально змінив імідж, зголивши свою культову бороду.

Такий несподіваний крок він зробив у межах благодійної кампанії Beard Auction. Цей захід, заснований у Хорватії вісім років тому, закликає чоловіків позбавлятися бороди чи вусів, щоб зібрати кошти для боротьби з раком.

Жест Гаттузо виявився не лише символічним, а й надзвичайно результативним: його участь у заході дозволила зібрати понад 10 тисяч євро на підтримку благодійних організацій.

👏 Gennaro Gattuso, entrenador del Hajduk Split, decidió afeitarse su barba 22 años después como parte de la campaña benéfica Beard Auction, en Croacia.



Este gesto simbólico se saldó con la recaudación de más de 10.000 euros. pic.twitter.com/oX67R3kiHi — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 11, 2024

Фани були вражені таким рішенням тренера, адже борода давно стала частиною його образу. Проте, як сам Гаттузо підкреслив, боротьба з важкими хворобами важливіша за будь-який стиль.

Нагадаємо, після 16 турів Хайдук під керівництвом італійця займає другу сходинку, набравши 32 бали.