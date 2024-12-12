Гаттузо без бороди: легенда Мілана шокував фанів заради благодійності
Легенда Мілана та збірної Італії Дженнаро Гаттузо, який зараз очолює хорватський Хайдук, кардинально змінив імідж, зголивши свою культову бороду.
Такий несподіваний крок він зробив у межах благодійної кампанії Beard Auction. Цей захід, заснований у Хорватії вісім років тому, закликає чоловіків позбавлятися бороди чи вусів, щоб зібрати кошти для боротьби з раком.
Жест Гаттузо виявився не лише символічним, а й надзвичайно результативним: його участь у заході дозволила зібрати понад 10 тисяч євро на підтримку благодійних організацій.
Фани були вражені таким рішенням тренера, адже борода давно стала частиною його образу. Проте, як сам Гаттузо підкреслив, боротьба з важкими хворобами важливіша за будь-який стиль.
Нагадаємо, після 16 турів Хайдук під керівництвом італійця займає другу сходинку, набравши 32 бали.