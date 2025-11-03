Каррік потрапив у число претендентів на посаду тренера Вулвергемптона

Легенда Манчестер Юнайтед Майкл Каррік потрапив у шортлист претендентів на посаду головного тренера Вулвергемптона.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Напередодні "Вовки" звільнили наставника команди Вітора Перейру. Зараз клубне керівництво займається пошуками заміни йому.

Окрім Карріка, розглядається кандидатура Гарі О’Ніла, який вже очолював Вулвергемптон у 2023 – 2024 роках. Ще одним претендентом на посаду є наставник Мідлсбро Роб Едвардс, який в якості гравця виступав за Вулвергемптон у 2004 – 2008 роках, а у 2016 році був виконувачем обов’язків наставника команди – то був його перший тренерський досвід.

Попереднім місцем роботи Карріка був Мідлсбро, який він очолював у 2022 – 2025 роках. Також у 2021 році він виконував обов’язки головного тренера Манчестер Юнайтед.