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Легенда Ліверпуля може продовжити кар'єру у Фенербахче

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 23:35
Легенда Ліверпуля може продовжити кар'єру у Фенербахче
Роберто Фірміно
Фото Talksport

Колишній нападник Ліверпуля Роберто Фірміно, який грає за Аль-Ахлі, може взимку перебратись до Фенербахче.

Про це повідомляє Talksport.

Саудівський клуб відкритий до трансферу бразильця через зацікавленість у підсиленні інших позицій у своєму складі.

У трансфері Фірміно зацікавлений Фенербахче та особисто головний тренер "канарок" Жозе Моурінью. Клуб відстає від Галатасарая у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, і саме за рахунок підписання зіркового нападника португальський фахівець хоче виграти чемпіонські перегони.

Цього сезону Фірміно забив шість м'ячів та віддав три асисти у 19 матчів за Аль-Ахлі.

Transfermarkt оцінює 33-річного футболіста у 6 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось про інтерес одного з клубів АПЛ до Фірміно.

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