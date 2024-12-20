Легенда Ліверпуля може продовжити кар'єру у Фенербахче
Роберто Фірміно
Фото Talksport
Колишній нападник Ліверпуля Роберто Фірміно, який грає за Аль-Ахлі, може взимку перебратись до Фенербахче.
Про це повідомляє Talksport.
Саудівський клуб відкритий до трансферу бразильця через зацікавленість у підсиленні інших позицій у своєму складі.
У трансфері Фірміно зацікавлений Фенербахче та особисто головний тренер "канарок" Жозе Моурінью. Клуб відстає від Галатасарая у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, і саме за рахунок підписання зіркового нападника португальський фахівець хоче виграти чемпіонські перегони.
Цього сезону Фірміно забив шість м'ячів та віддав три асисти у 19 матчів за Аль-Ахлі.
Transfermarkt оцінює 33-річного футболіста у 6 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось про інтерес одного з клубів АПЛ до Фірміно.