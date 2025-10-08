Джеррард може вдруге очолити Рейнджерс

Іменитий англійський фахівець Стівен Джеррард може стати новим головним тренером Рейнджерс.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні Рейнджерс звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна та тепер шукає йому заміну. Саме Джеррард є пріоритетною кандидатурою. Наразі представники клубу з’ясовують, чи зацікавлений 45-річний фахівець у поверненні в клуб, який він уже очолював у 2018 – 2021 роках та привів до перемоги в чемпіонаті Шотландії-2021.

Саме Рейнджерс був першим клубом у тренерській кар’єрі Джеррарда. Окрім цього, тренер працював із Астон Віллою та Аль-Іттіфаком. Клуб із Саудівської Аравії він покинув у січні поточного року.

У серпні поточного року Джеррард відхилив пропозицію від московського Спартака.