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Ді Марія проведе ще один сезон у Бенфіці

Станіслав Лисак — 20 липня, 20:09
Ді Марія проведе ще один сезон у Бенфіці

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія підпише новий контракт з лісабонською Бенфікою.

Про це заявив президент "орлів" Руї Кошта.

"Ді Марія продовжить кар'єру в Бенфіці та підпише нову угоду", — передає слова Кошти Ніколо Скіро.

Також італійський інсайдер зазначає, що угода з аргентинцем буде розрахована до 2025 року.

Напередодні Ді Марія завершив кар'єру в збірній Аргентині після перемоги на Копа Америка-2024.

У попередньому сезоні аргентинець провів за Бенфіку 48 матчів, забив 17 голів та відав 15 гольових передач.

Бенфіка Анхель Ді Марія Руї Кошта

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