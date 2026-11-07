Баварія здолала Майнц, Боруссія Дортмунд здобула перемогу над Ельверсбергом у 9 турі Бундесліги

У суботу, 7 листопада, відбулася низка матчів 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня дубль Нмечі приніс дортмундській Боруссії перемогу над Ельверсбергом. Лейпциг у гольовій перестрілці розгромно здолав Аугсбург.

Падерборн розписав мирову із франкфуртським Айнтрахтом. А от Баварія здобула мінімальну перемогу над Майнцом.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

9 тур, 7 листопада

Боруссія Д – Ельверсберг – 2:1

Голи: 1:0 – 55 Нмеча, 2:0 – 71 Нмеча, 2:1 – 81 Футкеу

Лейпциг – Аугсбург – 5:2

Голи: 0:1 – 1 Каде, 1:1 – 33 Банзузі, 2:1 – 35 Нкунку, 3:1 – 45+1 Раум, 4:1 – 60 Ромуло, 5:1 – 66 Баумгартнер, 5:2 – 90+2 Огунду

Падерборн – Айнтрахт Ф – 2:2

Голи: Голи: 0:1 – 23 Буркардт, 1:1 – 45 Обермаїр, 2:1 – 73 Пірінгер (пен.), 2:2 – 90+3 Буркардт

Майнц – Баварія – 1:2

Голи: 0:1 – 14 Кімміх, 0:2 – 57 Карль, 1:2 – 90+2 Тіц

Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Боруссія Коноплі поступилась Гамбургу.