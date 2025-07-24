Вихованець Динамо незабаром приєднається до ПСВ

Вихованець Динамо Київ Антон Мартинюк незабаром стане гравцем ПСВ.

Про це повідомив журналіст Рік Ельфрінк.

Останнім клубом 17-річного українця була Боруссія Менхенгладбах, за U-17 якої він грав з літа 2024 року.

PSV krijgt binnenkort een aanvallende middenvelder op stage in de opleiding: Anton Martynuk (17). Speelde voorheen bij Borussia Mönchengladbach. Speler is op dit moment transfervrij. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 23, 2025

За цей час хавбек провів на полі 15 матчів (251 хвилина), в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що у німецький колектив Мартинюк потрапив з академії Славії, а у Чехію він перебрався навесні 2022 року з Динамо. Очікується, що разом з українцем до ПСВ приєднається представник США Джамір Джонсон – обидва тренуватимуться з юнацьким складом нідерландців.

Цікаво, якщо Мартинюк зможе пробитись до основного складу ПСВ, то він стане лише другим українцем, який грав за клуб з Ейндховена, після Олександра Зінченка (оренда у сезоні-2016/17).

Раніше ПСВ оголосив про підписання сина легендарного Ван Боммела.