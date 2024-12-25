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Одноклубник Довбика передумав йти з Роми через зміни в клубі

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 14:23
Одноклубник Довбика передумав йти з Роми через зміни в клубі
Леандро Паредес
Transfermarkt

Хавбек Роми Леандро Паредес більше не думає про те, щоб залишити команду під час зимового трансферного вікна.

Про це рішення 30-річного аргентинця повідомляє Ніколо Скіра.

Зміна настрою Паредеса пов'язана зі змінами на тренерському містку "джаллороссі".

Коли головним тренером Роми був Іван Юрич, півзахисник більшу частину матчів провів на лаві запасних, через що він був готовий піти вже у січні.

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Але після того, як Юрича звільнили, а на його місце призначили Клаудіо Раньєрі, ситуація змінилася. Паредес став більше грати й тепер готовий відпрацювати до кінця контракт, який завершиться наступного літа.

Римський клуб у свою чергу вже думає над можливість продовжити угоду з футболістом.

На рахунку Леандро Паредеса один гол та два асисти у тринадцяти матчах Роми в усіх турнірах цього сезону.

Нагадаємо, що єдиний гол аргентинця був забитий у минулій грі Роми, яка розгромила Парму. У цьому поєдинку Артем Довбик записав на свій рахунок гол+пас.

Паредес Рома Чемпіонат Італії, Серія А Клаудіо Раньєрі Артем Довбик Іван Юрич

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