Інтер відмовився продавати в АПЛ за великі гроші талановитого хавбека

Інтер не захотів продавати Крістьяна Асллані в АПЛ, незважаючи на привабливу пропозицію.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, кілька днів тому "нерадзуррі" отримали щедру пропозицію щодо 22-річного албанця від неназваного клубу Англійської Прем'єр-ліги.

Проте, незважаючи на можливість заробити великі гроші, італійський клуб відмовив англійцям. Повідомляється, що міланці дуже задоволені виступами та прогресом півзахисника.

У нинішньому сезоні Крістьян Асллані зіграв у 12 матчах Інтера в усіх турнірах, але у суммі він назбирав усього 404 хвилини ігрового часу. На його рахунку один гол та один асист.

Раніше з'явилася інформація, що клуб іспанської Ла Ліги підписав нову угоду зі своєю легендою.