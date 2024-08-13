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Мартінес пояснив, чому вирішив продовжити контракт з Інтером

Руслан Травкін — 13 серпня, 08:58
Мартінес пояснив, чому вирішив продовжити контракт з Інтером

Аргентинський нападник Лаутаро Мартінес щасливий, що продовжить виступи за міланський Інтер.

Про це форвард сказав у коментарі клубному сайту.

"Я хотів би подякувати директорам клубу. Я грав за Інтер шість років — це багато значить для мене і моєї сім'ї. Я дуже щасливий і хочу знову повернутися до боротьби за титули й до перемог.

Я хочу викладатися на 100% у кожній грі і допомагати своїм партнерам по команді, показуючи приклад для наслідування", — сказав Мартінес.

Нагадаємо, сторони домовилися про співпрацю до кінця сезону 2028/2029. 26-річний Лаутаро грає за "змій" з 2018 року. За цей час він забив 129 голів за 282 поєдинки.

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