Лаціо виступив із заявою через бійку фанатів напередодні матчу з Реал Сосьєдадом

Римський Лаціо виступив із заявою відносно нічної бійки між вболівальниками Реал Сосьєдаду та власними шанувальниками напередодні матчу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

"Ми очікуємо розслідування тих подій, що відбулись вночі та повністю засуджуємо будь-які прояви насильства. Якщо за результатами діяльності правоохоронних органів буде встановлено участь наших вболівальників – клуб діятиме максимально жорстко", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що за інформацією місцевих ЗМІ, троє фанатів отримали ножові поранення під час сутичок.

Наразі поліція вивчає відеозаписи з місця бійки, адже на момент прибуття представників МВС, активні фанати "орлів" вже залишили місце події.

Поєдинок між Лаціо та Реал Сосьєдадом заплановано на сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше римський клуб оголосив про звільнення штатного дресувальника соколів.