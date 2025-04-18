Еспаньйол переміг Хетафе у стартовому матчі 32 туру іспанської Ла Ліги
У п'ятницю, 18 квітня, стартував 32-й тур іспанської Ла Ліги, у першому матчі якого Еспаньйол вдома переграв Хетафе.
Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.
Єдиний та у підсумку переможний гол у поєдинку на 39-й хвилині першого тайму забив Мараш Кумбулла.
Завдяки цій перемозі Еспаньйол піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 38 очок. Хетафе залишився 11-м, маючи на 1 заліковий бал більше.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
32 тур, 18 квітня
Еспаньйол – Хетафе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 39 Кумбулла
Вилучення: 59 – Уче (пряма червона)
Турнірна таблиця Ла Ліги
Раніше стало відомо, що Ла Ліга матиме п'ять команд у сезоні-2025/26 в Лізі чемпіонів.