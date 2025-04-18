Еспаньйол переміг Хетафе у стартовому матчі 32 туру іспанської Ла Ліги

У п'ятницю, 18 квітня, стартував 32-й тур іспанської Ла Ліги, у першому матчі якого Еспаньйол вдома переграв Хетафе.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний та у підсумку переможний гол у поєдинку на 39-й хвилині першого тайму забив Мараш Кумбулла.

Завдяки цій перемозі Еспаньйол піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 38 очок. Хетафе залишився 11-м, маючи на 1 заліковий бал більше.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

32 тур, 18 квітня

Еспаньйол – Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Кумбулла

Вилучення: 59 – Уче (пряма червона)

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Раніше стало відомо, що Ла Ліга матиме п'ять команд у сезоні-2025/26 в Лізі чемпіонів.