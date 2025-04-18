Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Еспаньйол переміг Хетафе у стартовому матчі 32 туру іспанської Ла Ліги

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 23:55
Еспаньйол переміг Хетафе у стартовому матчі 32 туру іспанської Ла Ліги

У п'ятницю, 18 квітня, стартував 32-й тур іспанської Ла Ліги, у першому матчі якого Еспаньйол вдома переграв Хетафе.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний та у підсумку переможний гол у поєдинку на 39-й хвилині першого тайму забив Мараш Кумбулла.

Завдяки цій перемозі Еспаньйол піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 38 очок. Хетафе залишився 11-м, маючи на 1 заліковий бал більше.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
32 тур, 18 квітня

Еспаньйол – Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Кумбулла

Вилучення: 59 – Уче (пряма червона)

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Раніше стало відомо, що Ла Ліга матиме п'ять команд у сезоні-2025/26 в Лізі чемпіонів.

Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хетафе

Еспаньйол

Реал Сосьєдад програв Мальорці, Барселона завдяки автоголу здолала Леганес у 31-му турі Ла Ліги
Еспаньйол познущався над Райо Вальєкано у виїзному матчі 30 туру Ла Ліги
Лунін пропустив двічі, але Реал переміг Леганес, Атлетико зробив черговий подарунок суперникам
МЮ та Реал складуть конкуренцію Арсеналу за воротаря Еспаньйола
Став легендою Динамо і поїхав до Барселони: історія Василя Раца

Останні новини