Ла Ліга оригінально привітала Циганкова з днем народження

Іспанська Ла Ліга привітала півзахисника збірної України та Жирони Віктора Циганкова з днем народження.

Відповідні пости ліга опублікувала в соцмережах.

У публікаціях українця назвали майстром-джедаєм, при цьому процитувавши популярну фразу із саги "Зоряні війни": "нехай прибуде з тобою сила".

Зазначимо, що півзахисник розповідав, що дуже полюбляє цю медіафраншизу.

15 листопада хавбеку виповнилося 27 років. Раніше гравця привітала УЄФА.