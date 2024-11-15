Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ла Ліга оригінально привітала Циганкова з днем народження

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 16:05
Ла Ліга оригінально привітала Циганкова з днем народження
Віктор Циганков
Getty Images

Іспанська Ла Ліга привітала півзахисника збірної України та Жирони Віктора Циганкова з днем народження.

Відповідні пости ліга опублікувала в соцмережах.

У публікаціях українця назвали майстром-джедаєм, при цьому процитувавши популярну фразу із саги "Зоряні війни": "нехай прибуде з тобою сила".

Зазначимо, що півзахисник розповідав, що дуже полюбляє цю медіафраншизу.

15 листопада хавбеку виповнилося 27 років. Раніше гравця привітала УЄФА.

Жирона Збірна України з футболу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

Віктор Циганков

УЄФА привітала Циганкова з днем народження, нагадавши його гол у ворота Ісландії
Циганков не збирається міняти Жирону на європейських середняків – джерело
Жирона здолала Хетафе, Реал Сосьєдад переграв Барселону в 13 турі Ла Ліги
Рано форсувати повернення: Мічел – про відновлення Циганкова після травми
Ключовий гравець збірної України не зіграє у вирішальних матчах Ліги націй – джерело

Останні новини