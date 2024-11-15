Ла Ліга оригінально привітала Циганкова з днем народження
Віктор Циганков
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Іспанська Ла Ліга привітала півзахисника збірної України та Жирони Віктора Циганкова з днем народження.
Відповідні пости ліга опублікувала в соцмережах.
У публікаціях українця назвали майстром-джедаєм, при цьому процитувавши популярну фразу із саги "Зоряні війни": "нехай прибуде з тобою сила".
Зазначимо, що півзахисник розповідав, що дуже полюбляє цю медіафраншизу.
15 листопада хавбеку виповнилося 27 років. Раніше гравця привітала УЄФА.