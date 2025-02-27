Ла Ліга подала скаргу на Манчестер Сіті до Європейської комісії

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що ліга подала скаргу до Європейської комісії на Манчестер Сіті. Турнір звинувачує клуб в порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

Про це повідомляє SkySports.

Зазначається, що скарга була подана у 2023 році, і наразі Ла Ліга чекає на рішення у цій справі. "Містян" звинувачують в тому, що клуб отримує від ОАЕ неринкові спонсорські угоди та фінансування, що дозволяє Ман Сіті підписувати найкращих гравців та тренерів.

"Все, що вони роблять, це думають про те, як вони можуть обійти правила і норми. Ми повідомили про це Європейському Союзу з фактами та цифрами. Чому? Тому що це англійська команда, яка не є частиною ЄС, але веде комерційну діяльність в Європі. Дуже важливо, щоб усі клуби підпорядковувалися правилам прозорості, управління та реальної конкуренції у фінансовій та спортивній стороні їхнього бізнесу", – сказав Тебас.

У Манчестер Сіті зазначили, що Тебас має довгу історію нападів на клуб. "Містяни" рішуче відкидають звинувачення і вказують на свої рахунки як на доказ відсутності правопорушень.

Нагадаємо, у серпні 2024 року повідомлялося, що в справі проти Манчестер Сіті зафіксовано факти 115 можливих порушень правил АПЛ. У розслідувані вказано, що "містяни" порушили фінансові правила Прем'єр-ліги у період із 2009 до 2018 року.