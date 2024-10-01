Захисник Атлетико отримав серйозну травму у дербі проти Реала

Центральний захисник Атлетико Робен Ле Норман отримав серйозну травму голови у матчі 8-го туру Ла Ліги проти Реала.

Про це повідомила пресслужба "матрацників".

Футболіст пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього черепно-мозкову травму з субдуральною гематомою. Терміни відновлення гравця поки що невідомі.

Робен Ле Норман лише цього літа поповнив ряди Атлетико. За свій новий клуб він зіграв 8 матчів – всі без замін. З літа минулого року він основний захисник збірної Іспанії, у складі якої встиг стати переможцем Ліги націй-2023 та чемпіоном Європи-2024.

Нагадаємо, мадридське дербі завершилося внічию. Реал на даний момент має 18 очок і займає другий рядок в таблиці Ла Ліги, в той час як Атлетико з 16 очками розташовується на третьому місці.