Він до серйозного клубу не дотягує: Кварцяний – про перспективи Судакова

Український тренер Віталій Кварцяний оцінив рівень півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, висловивши думку, що він поки не дотягує до того, щоб грати у серйозному європейському клубі.

Про це він сказав у інтерв'ю ТаТоТаке.

"Мені подобався Бражко в тому сезоні, особливо як він підійшов під рівень збірних і грав опорного півзахисника. Він перспективно, пріоритетно виглядав як руйнівник і як півзахисник, який міг і пробити з дальньої дистанції, і дати хороший пас нападнику. Виглядав досить цікаво, маю на увазі перспективного молодого.

Судаков – хороший футболіст. Але я думаю, що він до серйозного клубу не дотягує. Я б йому бажав потрапити в якийсь клуб, як іде рекламна кампанія у його можливості, що його там всі хочуть. Але зараз не найкращий у нього стан і функціональний, і впевненості йому бракує", – зазначив Кварцяний.

Також тренер поділився думками щодо Олександра Зубкова та Іллі Забарного.

"Мені подобався Зубков у Шахтарі, який перейшов у Трабзонспор, по-моєму. Він потужний, з ударом, він злий. А решта гравців... Забарний – це перше місце серед українських футболістів", – підкреслив фахівець.

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна підтвердив інформацію про те, що Ювентус має намір придбати Георгія Судакова.

У поточному сезоні Георгій провів 35 матчів на клубному рівні, забив 13 голів і віддав 6 асистів.