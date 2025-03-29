Перевершить Голанда: Кварцяний – про 17-річного українського нападника
Український тренер Віталій Кварцяний вважає, що нападник Баєра Артем Степанов має прекрасне майбутнє.
Цитує тренера Sport-express.
"Такого гравця аж ніяк не треба відпускати. У нього цікава манера гри, рухи, націленість на ворота, робота з м’ячем.
Якщо він ще покращить свій дриблінг, то це буде машина. З того, що я бачив, Артем повинен стати офігєнним футболістом і в перспективі коштувати великих грошей.
Я Голанда побачив у 17 років у Зальцбургу і сказав, що це буде топфутболіст. Про Степанова я можу сказати те ж саме. Важко сказати, але за правильного підходу Степанов може перевершити Голанда у майбутньому", – розповів Кварцяний.
У поточній кампанії Степанов зіграв 23 матча за юніорську команду "фармацевтів", в яких забив 17 голів та віддав три результативні передачі.
Напередодні повідомлялося, що нападник відмовився приїжджати на нещодавній збір збірної України U-20, хоча й отримав відповідне офіційне запрошення.