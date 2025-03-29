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Перевершить Голанда: Кварцяний – про 17-річного українського нападника

Олександр Булава — 29 березня 2025, 14:05
Перевершить Голанда: Кварцяний – про 17-річного українського нападника
Артем Степанов
instagram.com/artem.stepaanov

Український тренер Віталій Кварцяний вважає, що нападник Баєра Артем Степанов має прекрасне майбутнє.

Цитує тренера Sport-express.

"Такого гравця аж ніяк не треба відпускати. У нього цікава манера гри, рухи, націленість на ворота, робота з м’ячем.

Якщо він ще покращить свій дриблінг, то це буде машина. З того, що я бачив, Артем повинен стати офігєнним футболістом і в перспективі коштувати великих грошей.

Я Голанда побачив у 17 років у Зальцбургу і сказав, що це буде топфутболіст. Про Степанова я можу сказати те ж саме. Важко сказати, але за правильного підходу Степанов може перевершити Голанда у майбутньому", – розповів Кварцяний.

У поточній кампанії Степанов зіграв 23 матча за юніорську команду "фармацевтів", в яких забив 17 голів та віддав три результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що нападник відмовився приїжджати на нещодавній збір збірної України U-20, хоча й отримав відповідне офіційне запрошення.

Віталій Кварцяний Баєр Леверкузен Артем Степанов

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