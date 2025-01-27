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Футболісти Динамо Київ перебувають на перегляді в Динамо Тбілісі

Микола Дендак — 27 січня 2025, 11:43
Футболісти Динамо Київ перебувають на перегляді в Динамо Тбілісі
Кирило Пашко
ФК Динамо

Два молодих футболісти київського Динамо взяли участь у товариському матчі тбіліського Динамо проти клубу з МЛС Далласа.

Про це повідомляє пресслужба грузинського клубу.

Зазначається, що у стартовому складі на поле вийшов 18-річний Кирило Пашко, а його одноліток Владислав Калин вийшов на поле у другому таймі.

За інформацією на порталі Transfermarkt, у Пашка контракт з киянами до літа 2025 року, а в Калина угода буде чинна ще 1,5 року.

Нагадаємо, попри низку спростувань, зокрема від президента Динамо Ігоря Суркіса, у Туреччині наполягають на тому, що Трабзонспор веде роботу з трансферу Дениса Попова.

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