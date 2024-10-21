Ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому: Куртуа – про Луніна

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про свої стосунки з іншим воротарем команди українцем Андрієм Луніним.

Його слова наводить Madrid Zone.

"У нас дуже хороші стосунки. Я намагаюсь багато допомагати йому. Це також мотивує мене бути кращим голкіпером, бо він дуже наполегливо працює на тренуваннях.



Я намагаюсь допомагати всім воротарям у нашому клубі. Знаю, що ця ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому всім, чим можу", – сказав Куртуа.