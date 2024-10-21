Ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому: Куртуа – про Луніна
Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про свої стосунки з іншим воротарем команди українцем Андрієм Луніним.
Його слова наводить Madrid Zone.
"У нас дуже хороші стосунки. Я намагаюсь багато допомагати йому. Це також мотивує мене бути кращим голкіпером, бо він дуже наполегливо працює на тренуваннях.
Я намагаюсь допомагати всім воротарям у нашому клубі. Знаю, що ця ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому всім, чим можу", – сказав Куртуа.
Зазначимо, що Куртуа – головний конкурент Андрія Луніна у складі "вершкових". Напередодні через травму бельгійця 25-річний українець зміг отримати ігрову практику, провівши два матчі за Реал: з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Луніним цікавиться принциповий суперник "королівського клубу" – Атлетико.