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Ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому: Куртуа – про Луніна

Олексій Мурзак — 21 жовтня, 17:22
Ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому: Куртуа – про Луніна
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
Getty Images

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про свої стосунки з іншим воротарем команди українцем Андрієм Луніним.

Його слова наводить Madrid Zone.

"У нас дуже хороші стосунки. Я намагаюсь багато допомагати йому. Це також мотивує мене бути кращим голкіпером, бо він дуже наполегливо працює на тренуваннях.

Я намагаюсь допомагати всім воротарям у нашому клубі. Знаю, що ця ситуація непроста для Андрія, але я завжди допомагаю йому всім, чим можу", – сказав Куртуа.

Зазначимо, що Куртуа – головний конкурент Андрія Луніна у складі "вершкових". Напередодні через травму бельгійця 25-річний українець зміг отримати ігрову практику, провівши два матчі за Реал: з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Луніним цікавиться принциповий суперник "королівського клубу" – Атлетико.

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