Конкурент Луніна продовжив контракт з Реалом – ЗМІ
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Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа уклав нову угоду з мадридським клубом.
Про це інформує Marca.
Нагадаємо, що продовження контракту бельгійця та "бланкос" анонсувалося ЗМІ ще під час клубного чемпіонату світу. Зрештою, Куртуа підписав угоду з Реалом до літа 2027 року.
Попередня угода голкіпера завершувалася в червні наступного року.
Куртуа перейшов до Реала з Челсі влітку 2018 року за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв 46 матчів, пропустив 55 голів і 14 разів залишив ворота недоторканними.
Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін залишиться в Реалі на наступний сезон.