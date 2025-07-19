Конкурент Луніна продовжив контракт з Реалом – ЗМІ

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа уклав нову угоду з мадридським клубом.

Про це інформує Marca.

Нагадаємо, що продовження контракту бельгійця та "бланкос" анонсувалося ЗМІ ще під час клубного чемпіонату світу. Зрештою, Куртуа підписав угоду з Реалом до літа 2027 року.

Попередня угода голкіпера завершувалася в червні наступного року.

Куртуа перейшов до Реала з Челсі влітку 2018 року за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв 46 матчів, пропустив 55 голів і 14 разів залишив ворота недоторканними.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін залишиться в Реалі на наступний сезон.