Кулеба розповів, як використав футбол під час дебатів на італійському телебаченні

Колишній мінінстр закордонних справ України Дмитро Кулеба одного разу використав футбол у своїй професійній діяльності.

Про це він розповів під час розмови з ведучими програми "Пряма Червона".

"Одного разу футбольний досвід допоміг мені перемогти в дуже важкій битві у прямому ефірі італійського телебачення. Там був я і двоє італійських експертів. Обидва просто упороті до неможливості. Ну, окей – один до можливості, а інший до неможливості.

Той, що до неможливості почав мені розповідати: "Проти кого ви взагалі воюєте? Вам кінець, подивіться на фронт, погоджуйтеся зараз (на мир – прим.), бо все одно Росія переможе і вам буде набагато гірше". Ну, оця вся риторика.

І я йому нагадав фінал Ліги чемпіонів Мілан – Ліверпуль. 3:0 у першому таймі, Ліверпуль просто розмазали по полю, не було взагалі Ліверпуля, а в результаті Ліверпуль у другому таймі забиває три голи і виграє по пенальті. Я хотів зробити йому боляче", – сказав Кулеба.