Кулеба провів неочевидну паралель між матчем Динамо – Ференцварош та війною

Колишній голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перипетії в нещодавньому матчі Динамо – Ференцварош відображають те, що може переживати суспільство під час війни.

Таку думку дипломат і фанат київського клубу висловив у подкасті "Пряма Червона".

"Дивився Динамо – Ференцварош. Перший тайм – молодці, красені. Червона картка Дубінчака була абсолютно на емоціях – поза межами поля влетів йому в ногу. А другий тайм – звісно, просто злетіли. Це, до речі, теж історія про війну. Ти можеш відіграти якийсь період і тобі кажуть: "Ну красень, на характері, єдність, воля". А потім другий тайм – ті ж самі люди, а їх просто розмазують. Футбол – це життя. Кажуть, що армія – це зріз суспільства, політика – це зріз суспільства, а футбол – це зріз того, що відбувається кожного дня в громадах, сім’ях", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, у матчі з Ференцварошем Динамо залишилося в меншості на 17-й хвилині після грубого фолу Владислава Дубінчака. До перерви кияни гідно протистояли супернику вдесятьох та навіть двічі влучили у каркас, але у другому таймі пропустили два швидких голи, після чого вже не змогли повернутися у гру.

Також у подкасті "Пряма Червона" Кулеба розповів про те, як одного разу футбол став йому в нагоді під час дебатів на італійському телебаченні.