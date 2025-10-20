Українська правда
Кучер: Ми не маємо права так себе поводити на полі

Володимир Варуха — 20 жовтня 2025, 14:01
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер розлючений через те, що гравці його команди у двох поспіль матчах отримували вилучення.

Слова тренера цитує UA-Football.

"Не можна, щоб від гри в меншості страждала команда. Ми не маємо права так себе поводити на футбольному полі.Як на мене, є напруга і відповідальність за результат. Забили б м’яч-другий – і була б розкутість в команді. А так доводиться грати під психологічним тиском, зі страхом помилитись – через це і має місце нервозність", – сказав наставник.

Зараз Чорноморець займає другому сходинку у Першій лізі України, поступаючись лише чернівецькій Буковині.

У попередньому турі підопічні Олександра Кучера перемогли ФК Чернігів з мінімальним рахунком 1:0.

