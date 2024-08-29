Жеребкування 3 раунду Кубку ліги: Челсі Мудрика зіграє проти команди Ліги 2, Арсенал прийме Болтон

Відбулося жеребкування третього раунду Кубку англійської ліги-2024/25.

На цій стадії у боротьбу вступають ще 7 клубів Англійської Прем'єр-ліги, які отримали путівки до єврокубків за підсумками сезону-2023/24, та 25 команд, які подолали попередні раунди. У другому раунді боротьбу за трофей припинив Борнмут Іллі Забарного.

Найбільше з жеребом пощастило Челсі Мудрика. "Сині" отримали у суперники клуб Бароу, який грає у Лізі 2 (четвертий за силою дивізіон — прим.). Арсенал Зінченка зіграє проти Болтона з Ліги 1.

Брентфорд Єгора Ярмолюка також зіграє проти представника Ліги 1 Лейтона Орієнт. Нагадаємо, що український хавбек відіграв повністю поєдинок другого раунду Кубку ліги. Евертон Віталія Миколенка поміряється силами з іншим клубом АПЛ Саутгемптоном. "Іриски" у попередньому раунді обіграли Донкастер (3:0), а українець відзначився асистом.

🏆 The draw for Round Three has been made! ⤵️#EFL | #CarabaoCup — Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 28, 2024

Матчі третього раунду заплановані на 16 вересня. Якщо перша гра завершиться внічию, то 23 вересня команди зіграють ще раз.