Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жеребкування 3 раунду Кубку ліги: Челсі Мудрика зіграє проти команди Ліги 2, Арсенал прийме Болтон

Руслан Травкін — 29 серпня, 02:20
Жеребкування 3 раунду Кубку ліги: Челсі Мудрика зіграє проти команди Ліги 2, Арсенал прийме Болтон
Михайло Мудрик
Getty images

Відбулося жеребкування третього раунду Кубку англійської ліги-2024/25.

На цій стадії у боротьбу вступають ще 7 клубів Англійської Прем'єр-ліги, які отримали путівки до єврокубків за підсумками сезону-2023/24, та 25 команд, які подолали попередні раунди. У другому раунді боротьбу за трофей припинив Борнмут Іллі Забарного.

Найбільше з жеребом пощастило Челсі Мудрика. "Сині" отримали у суперники клуб Бароу, який грає у Лізі 2 (четвертий за силою дивізіон — прим.). Арсенал Зінченка зіграє проти Болтона з Ліги 1.

Брентфорд Єгора Ярмолюка також зіграє проти представника Ліги 1 Лейтона Орієнт. Нагадаємо, що український хавбек відіграв повністю поєдинок другого раунду Кубку ліги. Евертон Віталія Миколенка поміряється силами з іншим клубом АПЛ Саутгемптоном. "Іриски" у попередньому раунді обіграли Донкастер (3:0), а українець відзначився асистом.

Матчі третього раунду заплановані на 16 вересня. Якщо перша гра завершиться внічию, то 23 вересня команди зіграють ще раз.

Брентфорд Евертон Англія, Кубок Ліги Челсі Арсенал Лондон

Англія, Кубок Ліги

Борнмут Забарного програв Вест Гему, Брентфорд Ярмолюка здолав Колчестер у Кубку ліги
Ярмолюк — у старті на матч Кубка Ліги проти Колчестера, Забарний — в запасі на гру проти Вест Гема
Евертон з асистом Миколенка розгромив Донкастер у Кубку ліги
Почеттіно: Ліверпуль - це приклад для того, що треба продовжувати вірити в успіх
Челсі Мудрика зіграє з Ліверпулем: розклад фіналу Кубку ліги

Останні новини