Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Борнмут Забарного програв Вест Гему, Брентфорд Ярмолюка здолав Колчестер у Кубку ліги

Микола Дендак — 28 серпня, 23:41
Борнмут Забарного програв Вест Гему, Брентфорд Ярмолюка здолав Колчестер у Кубку ліги
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Сьогодні, 28 серпня відбулися матчі 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

Зокрема, Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний мінімально поступився Вест Гему, а Брентфорд з іншим українцем, Єгором Ярмолюком, здобув перемогу в поєдинку проти Колчестера.

Кубок англійської ліги
1/32 фіналу, 28 серпня

Вулвергемптон — Бернлі 2:0 (1:0)

Вест Гем — Борнмут 1:0 (0:0)

Українець Забарний провів усю гру на лаві запасних.

Кардіфф — Саутгемптон 3:5 (1:2)

Колчестер — Брентфорд 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Льюїс-Поттер

Українець Ярмолюк розпочав поєдинок у стартовому складі і провів весь матч на полі.

Свонсі — Віком 0:1 (0:1)

Нагадаємо, напередодні лондонський Евертон здобув впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу турніру.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів весь матч на полі та на 84 хвилині віддав гольову передачу на Бету.

Бернлі Борнмут Брентфорд Вест Гем Вулвергемптон Ілля Забарний Англія, Кубок Ліги Єгор Ярмолюк

Англія, Кубок Ліги

Ярмолюк — у старті на матч Кубка Ліги проти Колчестера, Забарний — в запасі на гру проти Вест Гема
Евертон з асистом Миколенка розгромив Донкастер у Кубку ліги
Почеттіно: Ліверпуль - це приклад для того, що треба продовжувати вірити в успіх
Челсі Мудрика зіграє з Ліверпулем: розклад фіналу Кубку ліги
Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги з Челсі через травму

Останні новини