Борнмут Забарного програв Вест Гему, Брентфорд Ярмолюка здолав Колчестер у Кубку ліги
Сьогодні, 28 серпня відбулися матчі 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.
Зокрема, Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний мінімально поступився Вест Гему, а Брентфорд з іншим українцем, Єгором Ярмолюком, здобув перемогу в поєдинку проти Колчестера.
Вулвергемптон — Бернлі 2:0 (1:0)
Вест Гем — Борнмут 1:0 (0:0)
Українець Забарний провів усю гру на лаві запасних.
Кардіфф — Саутгемптон 3:5 (1:2)
Колчестер — Брентфорд 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+1 Льюїс-Поттер
Українець Ярмолюк розпочав поєдинок у стартовому складі і провів весь матч на полі.
Свонсі — Віком 0:1 (0:1)
Нагадаємо, напередодні лондонський Евертон здобув впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу турніру.
Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів весь матч на полі та на 84 хвилині віддав гольову передачу на Бету.