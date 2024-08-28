Борнмут Забарного програв Вест Гему, Брентфорд Ярмолюка здолав Колчестер у Кубку ліги

Сьогодні, 28 серпня відбулися матчі 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

Зокрема, Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний мінімально поступився Вест Гему, а Брентфорд з іншим українцем, Єгором Ярмолюком, здобув перемогу в поєдинку проти Колчестера.

Кубок англійської ліги

1/32 фіналу, 28 серпня

Вулвергемптон — Бернлі 2:0 (1:0)

Вест Гем — Борнмут 1:0 (0:0)

Українець Забарний провів усю гру на лаві запасних.

Кардіфф — Саутгемптон 3:5 (1:2)

Колчестер — Брентфорд 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Льюїс-Поттер

Українець Ярмолюк розпочав поєдинок у стартовому складі і провів весь матч на полі.

Свонсі — Віком 0:1 (0:1)

Нагадаємо, напередодні лондонський Евертон здобув впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу турніру.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів весь матч на полі та на 84 хвилині віддав гольову передачу на Бету.