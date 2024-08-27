Евертон з асистом Миколенка розгромив Донкастер у Кубку ліги

Лондонський Евертон здобув впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Український захисник Віталій Миколенко провів весь матч на полі та на 84 хвилині віддав гольову передачу на Бету.

Кубок англійської ліги

1/32 фіналу, 27 серпня

Евертон — Донкастер 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Іроегбунам, 2:0 - 73 Ндіає, 3:0 - 84 Бету.

Нагадаємо, наразі Евертон Миколенка посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ. У першому турі "іриски" розгромно програли Брайтону, а в наступному — отримали чотири "сухих" м’ячі від Тоттенгема.