Евертон з асистом Миколенка розгромив Престон, перемоги Ньюкасла та Тоттенгема в 1/32 Кубку англійської ліги

У середу, 26 серпня, відбулися перші матчі 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

Зокрема, Евертон з асистом Віталія Миколенка обіграв Престон.

В інших протистояннях ігрового дня Тоттенгем розбив Чарльтон, а Ньюкасл під завершення основного часу дотиснув Вест Бромвіч.

Водночас у ще одній зустрічі Бредфорд вдома в основний час зіграв унічию з Бернлі, а в серії пенальті влучнішими виявилися господарі поля.

Кубок англійської ліги з футболу

1/32 фіналу

Тоттенгем – Чарльтон 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 41 Мур, 2:0 – 45 Соланке, 3:0 – 67 Данзо, 4:0 – 82 Савіньйо, 5:0 – 85 Девіс, 5:1 – 83 Джонс

Престон – Евертон 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Баррі, 0:2 – 59 Баррі, 0:3 – 70 Баррі, 0:4 – 72 Джонсон

Ньюкасл – Вест Бромвіч 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 19 Прайс, 1:1 – 38 Туре, 2:1 – 48 Барнс, 2:2 – 77 Прайс (пен), 3:2 – 81 Барнс

Бредфорд – Бернлі 0:0 (4:2 по пен)

Напередодні форвард Челсі Жоао Педро переписав історію Англійської Прем'єр-ліги.