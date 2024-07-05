Кроос: Мрія, яку ми всі мали, тепер просто зруйнована

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос заявив, що мрії "бундестім" зруйновані після поразки від Іспанії в 1/4 фіналу Євро-2024.

Слова хавбека передає портал Bayern & Germany.

"Наразі той факт, що ми вибули з турніру, важливіший за все інше, тому що ми всі разом мали велику мету. І ця мрія, яку ми всі мали, тепер просто зруйнована. Навіть якщо в наступні кілька днів ми зрозуміємо, що ми зіграли хороший турнір, це надзвичайно гірко", — сказав Кроос.

Kroos on his last game: "Right now, the fact that we're out of the tournament is more important than anything else, because we all had a big goal together. And this dream that we all had has now simply been shattered to some extent. Even if we realise in the next few days that we… pic.twitter.com/HQ3VaV5Rkq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2024

Нагадаємо, що Німеччина поступилася Іспанії та вилетіла з чемпіонату Європи-2024. Тоні Кроос завершив кар'єру гравця після цього матчу.