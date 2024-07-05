Кроос: Мрія, яку ми всі мали, тепер просто зруйнована
Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос заявив, що мрії "бундестім" зруйновані після поразки від Іспанії в 1/4 фіналу Євро-2024.
Слова хавбека передає портал Bayern & Germany.
"Наразі той факт, що ми вибули з турніру, важливіший за все інше, тому що ми всі разом мали велику мету. І ця мрія, яку ми всі мали, тепер просто зруйнована. Навіть якщо в наступні кілька днів ми зрозуміємо, що ми зіграли хороший турнір, це надзвичайно гірко", — сказав Кроос.
Нагадаємо, що Німеччина поступилася Іспанії та вилетіла з чемпіонату Європи-2024. Тоні Кроос завершив кар'єру гравця після цього матчу.