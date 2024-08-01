Кривбас оголосив про відхід Семенова

Криворізький Кривбас оголосив про припинення співпраці з центрбеком Дмитром Семеновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст півтора року був на відновленні після важкої травми. Разом із командою він провів літні збори, та взяв участь у двох товариських матчах, проти чемпіона Швейцарії Янг Бойз, та Аль-Батаї з ОАЄ. За час у клубі Семенов провів 27 матчів, у яких відзначився двома забитими голами. Разом із командою Дмитро отримав бронзу УПЛ 2023/24.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де Кривбас проведе поєдинок проти чеської Вікторії в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25. Також криворіжці підписали одразу чотирьох нових гравців.