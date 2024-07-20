Кривбас розписав мирову з клубом з ОАЕ в товариському матчі
Криворізький Кривбас зіграв унічию з Аль-Батаї з ОАЄ у товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Зазначимо, що всі голи були забиті у другому таймі.
Контрольний матч
20 липня
Кривбас (Україна) — Аль-Батаї (ОАЄ) 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Рафаель, 1:1 72 Приходько.
Нагадаємо, напередодні стали відомі потенційні суперники Кривбаса у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25. Також клуб передав УПЛ-ТБ права на показ матчів кваліфікації ЛЄ.