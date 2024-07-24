Кривбас визначився з місцем проведення домашніх матчів кваліфікації єврокубків

Криворізький Кривбас проводитиме домашні матчі кваліфікації в єврокубках у словацькому Кошице.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда гратиме на однойменному стадіоні, що вміщує 12 555 глядачів. Зазначається, що Кривий Ріг і Кошице є містами-побратимами. Між ними була укладена Декларація про співробітництво в галузі спорту у 2017 році.

Нагадаємо, напередодні Кривбас дізнався свого суперника у 3 раунді кваліфікації Ліги Європи. Команда Юрія Вернидуба зіграє проти чеської Вікторії.

Перший поєдинок відбудеться 8 серпня. Матч-відповідь команди зіграють за тиждень, 15 серпня.