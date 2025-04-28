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Легіонер Кривбаса через травму вибув до кінця сезону

Олексій Мурзак — 28 квітня 2025, 16:59
Легіонер Кривбаса через травму вибув до кінця сезону
Глейкер Мендоза
ФК Кривбас

23-річний венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза більше не допоможе своїй команді у поточному сезоні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець отримав травму бічної звʼязки коліна.

Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку. 23 березня Глейкер дебютував за збірну Венесуели в матчі проти США у межах відбору на ЧС-2026.

Раніше була інформація про бажання іноземних гравців залишити криворізький клуб через постійні обстріли міста російськими загарбниками. Пізніше віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін повідомив, що всі легіонери знаходяться у розпорядженні команди.

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