Легіонер Кривбаса через травму вибув до кінця сезону

23-річний венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза більше не допоможе своїй команді у поточному сезоні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець отримав травму бічної звʼязки коліна.

Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку. 23 березня Глейкер дебютував за збірну Венесуели в матчі проти США у межах відбору на ЧС-2026.

Раніше була інформація про бажання іноземних гравців залишити криворізький клуб через постійні обстріли міста російськими загарбниками. Пізніше віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін повідомив, що всі легіонери знаходяться у розпорядженні команди.