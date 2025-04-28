Легіонер Кривбаса через травму вибув до кінця сезону
Глейкер Мендоза
ФК Кривбас
23-річний венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза більше не допоможе своїй команді у поточному сезоні.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, гравець отримав травму бічної звʼязки коліна.
Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку. 23 березня Глейкер дебютував за збірну Венесуели в матчі проти США у межах відбору на ЧС-2026.
Раніше була інформація про бажання іноземних гравців залишити криворізький клуб через постійні обстріли міста російськими загарбниками. Пізніше віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін повідомив, що всі легіонери знаходяться у розпорядженні команди.