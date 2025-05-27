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Найкращий бомбардир Кривбаса може продовжити кар'єру за кордоном – джерело

Олексій Мурзак — 27 травня 2025, 21:53
Найкращий бомбардир Кривбаса може продовжити кар'єру за кордоном – джерело
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Найкращий бомбардир Кривбаса Єгор Твердохліб схиляється до переходу в закордонний клуб.

Про це стало відомо UA-Футбол.

За інформацією джерела, ймовірно, це буде одна з команд Польщі.

Саме з цієї країни Твердохліб мав конкретну пропозицію влітку 2024-го, коли ще був гравцем Миная. Проте трансфер не відбувся через відмову від самого гравця.

Тепер завадити трансферу можуть хіба фінансові апетити криворіжців.

У розіграші 2024/25 Твердохліб став другим у бомбардирських перегонах УПЛ й поступився лідеру Владиславу Ванату з Динамо трьома голами (17 та 14 відповідно).

Раніше головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб у відкритому листі пояснив, чому вирішив залишити команду. На його місце ЗМІ вже сватають екснаставника Полісся Імада Ашура.

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