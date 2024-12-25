Cельта продовжила контракт із легендою клубу

Сельта погодила контракт із легендою клубу Яго Аспасом до кінця сезону 2025/26.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Попередній договір між сторонами закінчувався влітку цього року. У сезоні 2024/25 37-річний атакувальний гравець провів 16 матчів і забив 6 голів.

Аспас – вихованець клубу. Перед сезоном 2013/14 його продали Ліверпулю за 11 млн євро. Транзитом через Севілью Яго повернувся до рідної команди влітку 2015.

Загалом за Сельту забив 210 голів за 510 матчів. Яго відіграв 20 поєдинків за збірну Іспанії і зумів 6 разів забити у ворота суперника.