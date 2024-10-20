Шахтар продовжив контракт із півзахисником, яким цікавився клуб Ла Ліги – джерело

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів продовжив контракт з донецьким клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт гравця з "гірниками" спливав 31 грудня 2024 року, а нова угода, за інформацією джерела, розрахована до 2027 року.

Також повідомляється, що цього року 24-річним українцем цікавився лише один клуб – Леганес.

У перший сезон за умовами особистого контракту футболіст повинен був отримати разом з підйомними суму з шістьма нулями. Хавбек відповів, що йому це нецікаво.

Водночас Шахтар та Криськів лише з преси дізналися про те, що українським футболістом цікавиться також Бетіс.

У сезоні-2023/24 Криськів зіграв за Шахтар 38 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює українця в 7 млн євро.

У поточному сезоні українець забив 1 гол та зробив 2 асисти в 10 матчах.