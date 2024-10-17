Клуб Ла Ліги цікавиться гравцем Шахтаря

Іспанський Бетіс цікавиться півзахисником донецького Шахтаря та збірної України Дмитром Криськівом.

Про це повідомляє GolDigital.

За інформацією джерела, 24-річний гравець може стати трансферною ціллю севільського клубу в разі невдалих переговорів щодо підписання Дані Себальоса з мадридського Реала.

Контракт Криськіва з "гірниками" за даними сайту Transfermarkt розрахований до грудня 2024 року, отже вже з 2025 українець знаходитиметься у статусі вільного агента, тому його легко зможе підписати Бетіс.

У сезоні-2023/24 Криськів зіграв за Шахтар 38 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює українця в 7 млн євро.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про інтерес з боку Бетіса до ексгравця Шахтаря, а нині лондонського Челсі, Михайла Мудрика.