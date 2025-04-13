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Кривбас – Шахтар: де дивитися перенесений матч 5 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 13 квітня 2025, 18:40
Кривбас – Шахтар: де дивитися перенесений матч 5 туру УПЛ
ФК Шахтар

Донецький Шахтар завітає в гості до криворізького Кривбаса у перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го поєдинок Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0.

Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.

Кривбас після 22 зіграних поєдинків розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці, наразі підопічні Юрія Вернидуба заробили 35 очок, маючи двоматчеву серію поразок у чемпіонаті України.

Шахтар у разі перемоги матиме змогу скоротити відставання від Олександрії до одного очка. Колектив Маріно Пушича за 23 гри зумів заробити 50 залікових балів, відстаючи від лідируючого Динамо на 10 очок.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

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