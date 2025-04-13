Кривбас – Шахтар: де дивитися перенесений матч 5 туру УПЛ

Донецький Шахтар завітає в гості до криворізького Кривбаса у перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го поєдинок Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0.

Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.

Кривбас після 22 зіграних поєдинків розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці, наразі підопічні Юрія Вернидуба заробили 35 очок, маючи двоматчеву серію поразок у чемпіонаті України.

Шахтар у разі перемоги матиме змогу скоротити відставання від Олександрії до одного очка. Колектив Маріно Пушича за 23 гри зумів заробити 50 залікових балів, відстаючи від лідируючого Динамо на 10 очок.