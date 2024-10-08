Криськів високо оцінив рівень Грузії та Чехії перед матчами Ліги націй

Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Криськів вважає, що і збірної Грузії технічна команда. А ось Чехія грає у більш силовий футбол.

Про це він розповів для УАФ.

"Дивився минулу гру хлопців проти Чехії. Вони бойова, атлетична команда. Робить багато подач у штрафний, такий більше силовий футбол, агресивний. Грузинів ми ще не розбирали, але я дивився їх на чемпіонаті Європи. Технічна команда, всі добре працюють з м'ячем. Думаю, у нас ще буде багато теорій, нам покажуть відео. Ми більш якісно та детально розберемо", – сказав Криськів.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.