Необхідно показати ідеальну гру: Криськів – про матч з ПСВ

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів вважає, що його команді потрібно продемонструвати ідеальну гру в матчі з ПСВ, щоб розраховувати на позитивний результат.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

Ми добре знайомі з цією командою, дуже ретельно готуємося, бачимо, що показує чудову гру не лише в чемпіонаті, а й у Лізі чемпіонів. Гадаю, спочатку нам слід розібрати їхні слабкі сторони, а далі сфокусуватися на своїх сильних якостях.

І якщо нам вдасться показати свої найкращі якості та ідеальну гру, ми зможемо розраховувати на позитивний результат у цьому матчі.

Також гравець відповів на запитання про становище команди в турнірній таблиці ЛЧ.



"Звісно, стежимо за турнірною таблицею. Ми дуже раді, що здобули в минулому турі цю перемогу та піднялися вище. У нас дійсно є мета потрапити до числа 24 найкращих команд Ліги чемпіонів, тож будемо готуватися від гри до гри й сподіваємося, що в нас вийде це зробити", – заявив Криськів.

Матч відбудеться у середу, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох турів ПСВ має у своєму активі 5 очок, у "гірників" – на одне менше.

Зазначимо, що у ПСВ негативний баланс у протистоянні з українськими командами – 5 перемог і 6 поразок.