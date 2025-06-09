Роналду: Ямалу – 17, він виграє ще багато Ліг націй

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підтримав вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала після фіналу Ліги націй (2:2, 5:3 пен).

Слова португальської легенди передає портал O Jogo.

"Ламін виграє багато колективних та індивідуальних титулів. Він феноменальний. У нього буде довга кар'єра, і він виграє багато Ліг націй. Йому 17... Я прошу вас, дайте йому спокій. Йому потрібно бути спокійним", – сказав Роналду.

Нагадаємо, що гол Кріштіану на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Роналду не зміг завершити матч з Іспанією та був замінений на 88 хвилині. Після гри Роналду заявив, що готовий був зламати ногу заради перемоги в фіналі, а також португалець розповів причину, через яку може завершити кар'єру.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році. Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).