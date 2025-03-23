Дивіться на мене, коли я відповідаю вам, – Роналду нагрубив журналісту перед матчем Ліги націй

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду грубо відповів журналісту на запитання напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА проти Данії.

Слова португальського нападника передає Фабріціо Романо.

"Навколо збірної є якийсь негатив. Деякі питання були неповажними. Дивіться на мене, коли я відповідаю на ваші запитання, а не в комп'ютер. У вас є на це час. Якщо треба, я скажу це десять разів", – сказав Роналду.

У першій грі збірна Португалії зазнала мінімальної поразки з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 23 березня, о 21:45 за київським часом.

Також у неділю вирішиться доля збірної України. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Бельгією в матчі-відповіді плейоф Ліги націй за вихід у дивізіон A.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Матч відбудеться на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.