Кревсун: Якщо покажемо характер як проти Італії, то переможемо Францію

Півзахисник збірної України U-19 Данило Кревсун сказав, що українська команда переможе Францію у півфіналі Євро-2024, якщо покаже характер як у грі проти Італії.

Його слова передає Збірна.

"Організація Євро у Північній Ірландії добра, але є один момент. На груповому етапі ми грали на штучних полях, а там досить важкувато. Слава богу, в плейоф ми будемо грати на натуральному газоні. Наша суперниця — Франція. Це дуже сильна команда — за класом, як Італія. Але нічого страшного у ній немає. Ми обіграли італійців — чинних переможців минулого Євро. Якщо ми покажемо такий же характер і настрій, як проти Італії, то здобудемо путівку у фінал", — сказав футболіст.

Матч Україна — Франція відбудеться 25 липня, початок — о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19.