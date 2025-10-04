Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець матчу Україна – Парагвай

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 07:26
Данило Кревсун
Данило Кревсун
УАФ

Визначився найкращий гравець матчу Україна – Парагвай чемпіонату світу до 20 років.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Ним став хавбек "жовто-синіх" Данило Кревсун. Гравець молодіжної команди Боруссії Дортмунд провів на полі 63 хвилини: на його рахунку один асист, 22 точних паси з 30 спроб, 3/6 точних переводи м'яча, два удари у площину воріт та один створений шанс.

Завдяки цій перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).

Збірна України U-20 Збірна Парагваю з футболу чемпіонат світу-2025 U-20

Збірна України U-20

Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів
Збірна України U-20 перемогла Парагвай та з першого місця вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2025
Україна U-20 – Парагвай U-20. 2:1. Як це було
Крапивцов: Ми ставимо перед собою завдання виграти ЧС
Синчук – про матч проти Панами: Ми зібралися, щоб грати у футбол, а не затягувати час

Останні новини