Крапивцов: Ми ставимо перед собою завдання виграти ЧС
Голкіпер молодіжної збірної України Владислав Крапивцов озвучив ціль команди на ЧС-2025 U-20, який проходить у Чилі.
"Ми ставимо перед собою завдання виграти чемпіонат. Я не бачу інших варіантів просто. Навіщо ставити мету вийти з групи. І що далі? Розслабитися і грати вже, як граємо. Та ні, хочеться виграти чемпіонат – усі цього прагнуть. Хочемо повторити те, що зробили тоді хлопці, і вписати цей рік в історію. Ось така мета", – сказав Крапивцов.
Збірна України U-20 у стартовому турі перемогла Південну Корею з рахунком 1:2. Голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Геннадій Синчук та Олександр Пищур.
У другому матчі групового етапу збірна України зіграла внічию проти Панами. Єдиний гол у складі нашої команди забив Геннадій Синчук.
3 жовтня команда проведе заключний матч групового етапу чемпіонату світу у Чилі проти Парагваю.
