Крапивцов: Ми ставимо перед собою завдання виграти ЧС

Голкіпер молодіжної збірної України Владислав Крапивцов озвучив ціль команди на ЧС-2025 U-20, який проходить у Чилі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Ми ставимо перед собою завдання виграти чемпіонат. Я не бачу інших варіантів просто. Навіщо ставити мету вийти з групи. І що далі? Розслабитися і грати вже, як граємо. Та ні, хочеться виграти чемпіонат – усі цього прагнуть. Хочемо повторити те, що зробили тоді хлопці, і вписати цей рік в історію. Ось така мета", – сказав Крапивцов.