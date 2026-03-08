Костишин вписав своє ім'я в історію американського клубу, забивши особливий гол

У ніч з 7 на 8 березня український півзахисник Денис Костишин назавжди вписав своє ім'я в історію американської команди Бойсе.

Він дебютував за клуб, який лише нещодавно отримав професійний статус і зіграв свій перший матч в USL League One – це третій за силою дивізіон.

28-річний півзахисник вийшов в основному складі на гру проти Сарасота Парадайз. Він став автором першого гола команди на професійному рівні.

Це сталось на 75-й хвилині зустрічі. Денис замкнув простріл низом від Блейка Боділі.

Це взяття воріт стало не тільки історичним, а й переможним. Гра так і завершилась з рахунком 1:0, а українець також був визнаний найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, що Костишин підписав контракт з американським клубом у січні. Раніше він уже мав досвід виступів у США – у 2023 році грав за Ель-Пасо.